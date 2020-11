Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, ha parlato così a Dazn: "Abbiamo recuperato con lo spirito, questa squadra non molla mai. Oggi avevamo davanti un avversario forte, non meritano di avere un punto, giocano bene. Inzaghi ha detto più di una volta che non ci sono titolari e riserve, bisogna essere compatti. Io faccio il mio lavoro per essere pronto per momenti come questo".