Felipe Caicedo, attaccante della Lazio, parla alla Rai: "Dove può arrivare questa Lazio? Sicuramente lui è uno degli allenatori più forti in giro (Sarri, ndr). La squadra è pronta per questa sfida, noi vogliamo arrivare più in alto possibile", riporta Lalaziosiamonoi.it.



RECORD DI GOL NEI MINUTI FINALI, SUPERATO CESARINI - "Sono contento e orgoglioso perché alla fine il lavoro paga. Mi auguro di continuare così".



CONTRATTO IN SCADENZA - "Io sono qui, al momento sono un giocatore della Lazio e sono tranquillo. Purtroppo ogni mercato sono un po’ in discussione, ma io sono contento di lavorare. Vado avanti giorno per giorno".



OBIETTIVO - "Fare tanti gol all'ultimo minuto? No no, prima (ride, ndr). Se si può prima dell’ultimo minuto, poi se non si può prima va bene anche all’ultimo minuto tanto conta uguale".



SARRI - "Sicuramente, ci stiamo allenando con un nuovo modulo ma i concetti sono gli stessi. Andare a pressare, di giocare in avanti con allegria".



FUTURO - "Al momento sono un giocatore della Lazio e sono tranquillo. Alla fine magari se ne va uno, peró cerco di lavorare ogni giorno".