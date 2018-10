L'attaccante della Lazio Felipe Caicedo parla a Sky Sport dopo la vittoria in casa del Marsiglia: "Abbiamo fatto una grande partita, siamo davvero felici. Scendo sempre in campo per dare il massimo. Le critiche dell'anno scorso? Sono sempre più in forma, quest'anno mi sono allenato bene e con il mister mi trovo bene. Sono più contento e fiducioso per il futuro. Problemi fisici? Niente di grave, tutto ok".