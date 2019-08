Il rinnovo di Caicedo continua a slittare. Inzaghi ha provato a metterlo alle strette, dando l'adeguamento contrattuale per fatto, invece c'è da aspettare. L'attaccante sta tergiversando, ieri dopo l'allenamento mattutino è andato via subito, complice l'annullamento della seduta pomeridiana.



MERCATO LAZIO - Nessuna firma, Caicedo non si è fermato negli uffici di Formello. L'offerta è sul tavolo: contratto da 2 milioni, prolungamento per altri due anni. Come riporta il Corriere dello Sport, l'ex Espanyol si aspettava uno sforzo maggiore della Lazio, voleva arrivare tra i 2,5 e i 3 milioni, le cifre che gli sono state offerte sul mercato. Per la Lazio Caicedo ad oggi è incedibile, a questo punto può firmare prima o dopo la fine del mercato, rimarrà comunque. E il rischio di un braccio di ferro cresce.