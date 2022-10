Alla viglia della sfida contro ilha parlato in conferenza. Queste le parole del calciatore della, che hanno fatto seguito a quelle del mister in sala stampa a"Il terreno è importante per noi. Come ha detto il mister si è visto nell’ultima partita contro l’Atalanta, dove il campo era perfetto. E questo condiziona il nostro gioco e anche il risultato finale"."Abbiamo fatto un passo avanti quest’anno, dal punto di vista della mentalità. Ora abbiamo capito bene cosa vuole il mister e sono arrivati grandi giocatori. Si è visto negli ultimi risultati. Stiamo giocando bene, con personalità e siamo migliorati tanto in difesa, che era il nostro punto debole. Ora siamo più solidi"."Sappiamo tutti che Ciro è un giocatore importante ed è un peccato che non possa esserci. MaNessuno qui è come Ciro e quando non gioca si nota sempre"."Difficile che io possa tornare in Nazionale. La porta non è chiusa, ma ora c’è un’altra generazione e Luis Enrique sta facendo un gran lavoro con i giovani. Spesso è difficile far giocare i più giovani, ma il mio consiglio è di continuare a lavorare con la mentalità di dare sempre il massimo anche se non è facile per loro"."Si impara sempre in tutte le squadre dove si va a giocare.Per me questa era una sfida importante per me. Posso migliorare ancora anche io, perché si può sempre fare di più. E se riesco a portare la squadra ad un livello superiore, avrò dato la mia mano per arrivare a vincere""Sergej ha grandi qualità. Compararlo con i centrocampisti del mio Barcellona è difficile, non so se sarebbe stato titolare, ma questo non vuol dire che non potrebbe giocarci in fututo. È completo è forte e lo ha dimostrato in tanti anni qui"."Io non ho ancora parlato con il presidente e con la società. Ora siamo tutti concentrati sulle prossime partite, poi vedremo che sarà del mio futuro. Io qui sto bene, con i compagni e con i tifosi,Parlo spesso con i miei ex compagni del Barcellona, ho tanti amici, ma"."Quello che è successo all’andata non si spiega. Succede che a volte prendi un paio di gol e si mettono subito male le cose. In Europa c’è un ritmo diverso e con due giocate può andare fuori qualsiasi squadra. Tutti giocano ad un ritmo alto. Abbiamo iniziato male quella partita, ma domani possiamo fare una grande partita".