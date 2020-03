Dopo il tour de force, con l'emergenza Coronavirus c'è il forte rischio di giocare pochissime partite. In casa Lazio Inzaghi corre ai ripari: è pronto a stilare un programma per gestire i tempi morti, i suoi rischiano di giocare solo le sfide contro Atalanta e Fiorentina prima della sosta.



CALENDARIO LAZIO - La Lazio certo potrà riposare, ma rischia anche di perdere motivazioni e ritmo partita. Col suo staff sta studiando la migliore soluzione, persino allenamenti personalizzati per ogni giocatore. In programma, da calendario, potrebbe anche essere inserita qualche amichevole.