Sarà un mese di fuoco questo febbraio per la Lazio. Gli uomini di Sarri sono chiamati ad affrontare 7 partire in 22 giorni. Quattro in trasferta e tre in casa, tra campionato, Europa League e Coppa Italia.



SERIE A Si parte sabato 5 alle 20:45 contro la Fiorentina al Franchi. Si finisce domenica 27 all'Olimpico contro il Napoli, ma l'orario è ancora da definire. In mezzo la partita contro il Bologna, sempre tra le mura amiche, il 12 alle 15:00, e quella contro l'Udinese alla Dacia Arena otto giorni dopo di nuovo alle 20:45.



COPPE A completare il fitto calendario delle aquile mercoledì 9 febbraio alle 21:00 ci saranno i quarti di finale di Coppa Italia al Meazza contro il Milan. Poi nelle due settimane successive gli spareggi di Europa League contro il Porto. Giovedì 17, sempre alle 21:00, si gioca l'andata al Do Dragao. Sette giorni più tardi, alle 18:45, la sfida di ritorno a Roma. Un tour de force da incubo nel quale i biancocelesti si giocano di fatto l'intera stagione.