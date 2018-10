Lazio, sette partite per chiarire gli obiettivi. Il miniciclo terribile, come riporta Leggo, partirà con il Parma, poi il Marsiglia, l'Inter per la rivincita europea, Spal, ancora i francesi, Sassuolo e Milan.



CALENDARIO - Dimmi come andrà, e ti dirò che Lazio è: il calendario è complicato, anche perché la Lazio fatica con le big. Come riporta Leggo, infatti, mister Inzaghi ha perso 17 su 25 scontri diretti, ottenendo appena 4 vittorie e 4 pareggi. Ora le sfide contro le milanesi a chiudere il cerchio, dopo le sconfitte contro Napoli, Juventus e Roma. Toccherà ad Inzaghi invertire il trend.