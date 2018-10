La Lazio tenta il colpo Ramires, e la chiave può essere Lucas Leiva. Secondo quel che scrive il Corriere dello Sport, gli agenti di Leiva, che sono gli stessi del brasiliano del Jiangsu Suning, arriveranno a breve in Italia per parlare del rinnovo dell’ex Liverpool. Con l’occasione i biancocelesti sonderanno il terreno per Ramires.