Mentre lachiude per, e cerca un centrocampista che possa giocare anche dietro le punte (l’ultimo nome spuntato è quello di Julian), rimane viva. L’esterno spagnolo, svincolatosi dal, inizialmente sembrava uno dei tanti rumors di mercato, invece, pare che l’interesse della Lazio per lui ci sia e come. Da qui al 5 ottobre il classe ’87 deciderà il suo futuro. Quest’ultimo, ad oggi, sembra, Paese che gli ha dato i natali, precisamente a Motril cittadina ai piedi della Sierra Nevada nell’Andalusia. Oltre la Lazio infatti, anche ilnei mesi scorsi ha contattato l’agente del calciatore, lo stesso che ha portato Pepein biancoceleste, ovvero ManuelSecondo le ultime indiscrezioni, Lotito e Tare avrebbero proposto al calciatore uno. Quello che emerge, considerando anche il mercato dei biancocelesti, è che la trattativa potrebbe andare avanti fino alla fine del mercato, nonostante il calciatore sia senza squadra. Il motivo? Sempre il solito. Il club capitolino è costretto a vendere prima di acquistare. Per questo sta slittando l’ufficialità di, Hoedt è stato preso in prestito e tarda ad arrivare un rinforzo a centrocampo, perché sembrerebbe che nell’agenda dici sia anche quello (è stato preso Abdelhamidcon un indennizzo dal Paderborn, ma dovrebbe essere girato alla Salernitana).Stando alle parole di, non c’è da temere. Anche ieri alla consegna dei diplomi post Carriera allo stadio Olimpico, il patron biancoceleste ha parlato così ai cronisti presenti: “”. Nonostante il tempo stringa, Lotito sembra abbastanza sicuro di ciò (lo aveva detto anche alla presentazione della Lazio Women alla Rinascente). Eppure Fares non è stato ancora ufficializzato per la mancata partenza di uno tra Bastos e Wallace, e gli stessi rallentamenti li avrà anche Hoedt. Se questo è l’andazzo, anche Callejon dovrà aspettare un’uscita.Uscita di chi?. In attacco è l’unico che è sul mercato nonostante sia consono al progetto di Inzaghi. Il Panterone piace ale all’, ma ancora non si è mosso nulla. La sensazione è che ci potrebbe essere qualche colpo di scena negli ultimi giorni di mercato, ma la logica presuppone che a quel punto Callejon sia già davanti al cancello di Formello pronto per firmare. Per ora l’indiscrezione è confermata, anche se in tal caso la Lazio andrebbe a sostituire una punta vera e propria con un esterno di fascia. Dovesse andare in porto, sarà un’altra stregoneria di un mercato ormai sempre più indecifrabile.