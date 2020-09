Nella serata di ieri è rimbalzata una news che si riferiva ad un interessamento della Lazio per Jose Maria Callejon svincolatosi dal Napoli. Qualche ora dopo è arrivata la smentita di Gianluca Di Marzio direttamente su SkySport. Alla Lazio arriverà almeno un altro colpo, ma non sarà un esterno, e di conseguenza non sarà Callejon.