Lazio, cambiano gli scenari per due giocatori in scadenza: Tudor prova a convincerli a restare

L'avvento dialla Lazio non ha stravolto solo l'assetto di gioco. Il nuovo tecnico sta sparigliando le carte anche in prospettiva futura sul mercato. Se fino a pochi giorni fa erano dati praticamente per certi gli addi a giugni diora lo scenario potrebbe essersi invertito. Ne parla questa mattina Il Messaggero, spiegando che: li considera elementi di esperienza e di qualità importanti per impostare la nuova squadra.Sul giapponese in realtà la corte va avanti dal primo giorno e infatti, proprio con la pazienza e caparbietà che caratterizzano la cultura nipponica,della sua importanza in questo sistema di gioco. Le belle parole spese in conferenza stampa per lui ne sono la testimonianza ("Ogni allenatore vorrebbe avere 10 Daichi in squadra", ndr). La possibilità di far scattare la clausola di rinnovo automatico per altri tre anni è solo nelle mani del centrocampista, che ora ci sta pensando seriamente. La novità delle utlime ore invece riguarda proprio l'attaccante spagnolo.

L'opzione di rinnovo, concordata l'estate scorsa, è scattata diverse presenze fa. Nei mesi scorsi però, complici anche le tante prestazioni sottotono e le critiche che non hanno risparmiato nemmeno lui nel periodo più turbolento della stagione, si era più volte parlato della volontà del calciatore di sedersi al tavolo con la società a fine anno per risolvere in anticipo il contratto.L'esperienza di un grande campione, benché ormai avviato sul viale del tramonto della propria carriera, farebbe senz'altro comodo al tecnico per creare le basi solide di una rosa che sarà in ogni caso molto rinnovata in estate. "Sembra tornato quello di Barcellona", ha detto Tudor nel post gara ieri sera. Mai quanto ora gli spiragli per una permanenza di Pedro un altro anno sembrano essersi riaperti.