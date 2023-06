Estate di grandi cambiamenti a Formello. Dopo quelli in dirigenza, arriva anche un addio nello staff: dal 30 giugno Adalberto Grigioni, dopo 18 anni di Lazio, non sarà più il preparatore dei portieri biancocelesti. A 68 anni ha deciso di riavvicinarsi a casa sua, in Umbria (è originario di Sangemini), dove inizierà una nuova avventura in Promozione, con il Terni FC.