È arrivata l'ora di Cancellieri in casa Lazio? Stando alle prime prove tattiche andate in scena ieri, sembrerebbe di no. Arrivato come jolly per l'attacco, l'ex Hellas fin qui si è visto solo in qualche spezzone finale di partita. E a Bergamo si va verso lo stesso copione. In assenza di Immobile, il falso 9 contro l'Atalanta sarà ancora Felipe Anderson.



Il classe 2002 ha messo insieme solo due presenze da prima punta, che poi sono state anche le prime della sua carriera in quel ruolo. Sarri è convinto di poterlo adattare, ma sia nella mezz'ora col Feyenoord, sia nell'apparizione contro lo Sturm Graz non ha brillato particolarmente. Nemmeno da esterno, per la verità, è ancora riuscito a lasciare il segno. Il ragazzo deve quindi fare di più e lavorare ancora un po' per entrare bene nei meccanismi richiesti dal mister. Nei suoi confronti c'è grande fiducia da parte di tutto il gruppo. Infatti, sicuramente arriverà nelle prossime settimane una nuova occasione per lui, magari con esordio dal 1', perché servirà l'apporto di tutti per sopperire all'assenza del bomber. Almeno per la prossima partita però sembra proprio che si dovrà di nuovo accontentare di subentrare all'occorrenza negli ultimi minuti.