Matteo Cancellieri è stato ospite ieri al Galà del Calcio ADiCoS. Il giovane attaccante della Lazio ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'evento, esprimendo le sue volontà per un lungo futuro in biancoceleste, nonostante una prima stagione un po' in ombra rispetto alle attese:



"L'anno scorso a Verona ho esordito in Serie A e segnato sia in campionato, sia in Coppa Italia. Era stata una prima stagione soddisfacente, ma alla Lazio il livello è alto, con giocatori forti che hanno raggiunto risultati importanti. Penso che mi serva del tempo per ambientarmi e diventare incisivo. Sarri è un grande mister, che mi sta facendo crescere molto, anche nel ruolo di punta centrale. So che con lui posso fare bene e spero di stare molti anni a Roma anche per giocare con Immobile. Spero di trovare continuità. Ora sono in una squadra importante e mi piacerebbe trovare spazio in questa squadra. Per un giovane è difficile ambientarsi subito a un livello così alto e in poco tempo. Vengo dal Verona dove le aspettative che arrivavano dalla società e dai tifosi erano meno invadenti. Qui giustamente si pretende di più. Io provo a fare il massimo e a essere utile. Per un giovane non è facile entrare e incidere in una squadra e in un campionato così importanti. Ci vuole tempo, non ho troppa fretta, ho tempo per poter dimostrare. Sono fiducioso."