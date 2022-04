A caccia di un vice Immobile per la prossima stagione, la Lazio sta valutando anche il profilo di Ciccio Caputo. Lo fa sapere il Corriere dello Sport, secondo il quale i biancocelesti non hanno più intenzione di puntare su Muriqi: anche se non dovesse essere riscattato dal Maiorca, si cercherà comunque una soluzione per piazzarlo.