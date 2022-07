La trattativa tra Lazio e Atalanta per Carnesecchi è in stand by. Tra domanda e offerta c'è ancora distanza e così i biancocelesti hanno virato su Guglielmo Vicario, appena riscattato dall'Empoli. Da parte del giocatore c'è apertura al trasferimento, tra le società c'è una trattativa in corso e nei prossimi giorni potrebbero esserci nuovi sviluppi.