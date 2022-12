Ha sorpreso tutti a Coverciano Nicolò Casale. Il centrale della Lazio è stato tra i protagonisti dello stage della Nazionale nei giorni scorsi e, come riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, ha impressionato particolarmente il ct Roberto Mancini. In coppia con il difensore del Torino Alessandro Buongiorno, l'ex Hellas ha mostrato sicurezza in marcatura e una buona capacità di lettura di gioco. Qualità che nella retroguardia dell'Italia, dove è in corso un ricambio generazionale, potranno tornare utili nell'immediato futuro.