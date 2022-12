Si chiude con un K.O. contro l'Almeria il ciclo di amichevoli per-natalizia della Lazio. Il 2-0 maturato in Spagna fa storcere il naso più per la prestazione, deludente rispetto alle precedenti contro Galatasaray e Hatayspor, che per il risultato in sé.



TOP - Tra i pochi a salvarsi c'è Felipe Anderson. Il brasiliano è stato il più propositivo, con alcune accelerazioni sulla fascia e un paio di tentativi di imbucata non sfruttati dai compagni. Anche Immobile mostra passai avanti dal punto di vista della condizione fisica, anche se in zona gol il capitano si è fatto vedere solo con una staffilata dalla distanza, a fine primo tempo, deviata in corner dal portiere. Garanzie di tenuta arrivano anche da Pedro, ma pure lui non ha brillato particolarmente.



FLOP - Male stasera Provedel. Poco reattivo sui gol subiti, non ha dato la sicurezza a cui il reparto era stato abituato con lui tra i pali. La difesa comunque non lo ha aiutato Lazzari e Patric si sono fatti saltare come birilli sul gol del raddoppio, dopo pochi secondi dall'inizio del secondo tempo. In generale però sono proprio i meccanismi di squadra a non aver funzionato. Colpa anche delle gambe imballate dai pesanti carichi di lavoro svolti in settimana.