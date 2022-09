Il difensore della Lazio Nicolò Casale è intervenuto ai microfoni di Sky Sport prima della partita contro il Feyenoord, in Europa League: "Abbiamo lavorato tanto in questi pochi giorni, Sarri ci ha chiesto di non pensare all'ultima partita ma di trasformare tutto in energia positiva. Ci faremo sicuramente trovare pronti: teniamo tanto a questa Europa League e vogliamo subito iniziare alla grande. Rispetto al Verona, per me è cambiato tanto: ogni calciatore vuole sempre scendere in campo, a Verona il modo di giocare era completamente diverso. Io sto lavorando tanto in fase difensiva, spero di farmi trovare pronto il prima possibile".