Danilo Cataldi, centrocampista della Lazio, parla a Dazn all'intervallo della partita con il Genoa: "​Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Il Genoa in casa ha fatto pochi punti ma in trasferta si è sempre comportato bene. Dobbiamo continuare così e provare a chiuderla".



SU ANDERSON FALSO NOVE - "Come ci troviamo? Bene, l’importante è portare a casa i tre punti che per noi sono fondamentali".