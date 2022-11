Evento di beneficienza ieri all'Auditorium Conciliazione a Roma organizzato dalla So.Spe. di Suor Paola. Protagonista anche la Lazio, con Cataldi che ha partecipati e vinto un gara canora allestita per l'occasione. A margine della serata il centrocampista biancoceleste si è fermato a rispondere ad alcune domande dei cronisti presenti:



"Speriamo di vincere un trofeo. Stiamo lavorando e vedremo dove ci porterà questo percorso alla fine di quest'anno. Per il rinnovo, ovviamente spero vada tutto bene. Sono sicuro che sarà così. Il contratto però ora non è la cosa principale. Adesso sono concentrato solo sul campo e sul portare a termine la stagione nel migliore dei modi".