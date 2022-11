La Lazio rimane attenta al mercato legato al centrocampo. Con Luis Alberto e Milinkovic-Savic al centro delle indiscrezioni di mercato, l'obiettivo numero uno rimane Ivan Ilic del Verona, ritenuto il profilo ideale per rimpolpare il reparto. Come riporta il Corriere dello Sport, due alternative tenute in considerazione dai biancocelesti sono il croato del Salisburgo Luka Sucic, accostato anche all'Inter, e Khéphrem Thuram del Nizza, centrocampista classe 2001.