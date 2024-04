Lazio, c'è la firma di Lotito: il ritiro 2024 sarà ancora ad Auronzo di Cadore

45 minuti fa



Per il diciassettesimo anno di fila il ritiro estivo della Lazio sarà ad Auronzo di Cadore. Dopo una telenovela durata mesi e un accordo che rischiava di saltare, ieri sera è arrivata la firma di Lotito sul contratto con il comune della provincia di Belluno. A dare la notizia questa mattina è il Messaggero. A luglio per tre settimane - in date ancora da decidere e che saranno comunicate nelle prossime settimane - gli uomini di Tudor si trasferiranno sotto le Tre Cime di Lavaredo per prepararsi alla stagione 2024-25.



L'accordo era rimasto in bilico per alcune questioni burocratiche e divergenze organizzative con l'amministrazione comunale. Su tutte il nodo dell'albergo dove avrebbe dovuto alloggiare la squadra biancoceleste e lo staff. L'Hotel Auronzo, unica struttura nella zona adeguata ad ospitare tutta la delegazione biancoceleste, era finito all'asta per il fallimento della precedente società che lo gestiva. Ci sono state poi frizioni anche sulle questioni economiche, ma alla fine tutto si è risolto e l'accordo è stato trovato per una cifra totale intorno ai 600mila euro per l'intero evento, che di fatto coinvolge tutta la comunità cadorina e che anche quest'anno porterà ad Auronzo e dintorni diverse centinaia di tifosi laziali al seguito dei propri beniamini.