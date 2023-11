La Lazio ospita il Celtic e non può sbagliare. All'Olimpico - calcio d'inizio alle 18:45, si gioca la quinta giornata del Girone E della UEFA Champions League 2023-24. Dopo il successo in Scozia, i biancocelesti vogliono tre punti fondamentali per il passaggio del turno e l'approdo agli ottavi di finale. La squadra di Sarri è al 2° posto provvisorio nel girone con 7 punti, a -1 dall'Atletico Madrid. Con la vittoria e il contemporaneo ko del Feyenord contro l'Atletico, i capitolini sarebbe aritmeticamente qualificati.



PRECEDENTI - Dopo aver perso le prime due partite europee contro il Celtic nella fase a gironi di Europa League 2019/20, la Lazio ha vinto 2-1 al Celtic Park nella seconda giornata di questa Champions League. Tra Coppa dei Campioni e Champions League, il Celtic non ha mai vinto fuori casa in Italia, non riuscendo a segnare in otto partite, comprese le ultime quattro. La Lazio ha perso solo una delle ultime 11 partite casalinghe nelle principali competizioni europee ed è imbattuta in casa in Champions League in questa stagione: