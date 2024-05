Lazio, Champions praticamente sfumata: ecco quanto manca per assicurarsi un posto in Europa

Tommaso Fefè

46 minuti fa



La Champions League è praticamente irraggiungibile per la Lazio. Conference o Europa League invece sono alla portata (a meno di altri clamorosi crolli). Il 2-2 a Monza ieri ha di fatto tagliato fuori dai giochi i biancocelesti dalla corsa al 5° posto, già molto difficile prima; ma ora anche il 6° posto, che potrebbe valere la Champions in base al piazzamento finale e all'eventuale vittoria dell'Europa League '23/'24 di Roma o Atalanta, è diventato complicato da raggiungere, considerando il calendario delle concorrenti.



Al netto di miracoli, gli uomini di Tudor lotteranno quindi con Napoli e Fiorentina (che deve anche recuperare una gara proprio contro l'Atalanta) quanto meno per assicurarsi la qualificazione a una delle altre due competizioni europee del prossimo anno. Con 9 punti ancora in paio per i biancocelesti, servono due vittorie nelle ultime tre gare per la matematica certezza di giocare il giovedì l'anno prossimo. Ma potrebbero bastarne meno se Viola e Azzurri non facessero un filotto di risultati positivi da qui alla fine. Le due squadre peraltro dovranno pure incontrarsi tra loro alla penultima giornata, in più con i partenopei la Lazio ha anche lo scontro diretto a favore e pure in un eventuale arrivo a pari punti tra tutte e tre i biancocelesti sarebbero favoriti dalla classifica avulsa. Manca quindi poco a Immobile e compagni per centrare l'obiettivo minimo stagionale, che chiuderà un'annata comunque piena di molte più ombre che luci.