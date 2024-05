Laziomania: addio sogno Champions. In estate via chi mette l’ego personale prima della squadra

Lasciate ogni speranza o voi che entrate… all’U-Power Stadium.Quella che sembrava essere la svolta positiva e il momento che cambia la storia, il gol diall’85’ che ha riportato avanti i biancocelesti nel momento di massima difficoltà contro unmai arrendevole, si è ben presto trasformata in una vana illusione con la seconda rete di Milanin pieno recupero a condannare definitivamente la squadra di Igorper quanto visto in campo, con una Lazio che dopo aver sbloccato con merito la gara in avvio grazie al tap-in disulla conclusione di Kamada respinta in maniera miracolosa da Di Gregorio si spegne quasi totalmente, lasciando il pallino del gioco in mano agli avversari e subendo con continuità l’iniziativa della formazione di, che prima grazia i biancocelesti in un paio di occasioni e poi li punisce con Djuric. L’epilogo che fotografa perfettamente la stagione travagliata in campionato dei capitolini.

- Certamente ad Igor Tudor non mancano coraggio e intraprendenza. La scelta di schierare Hysaj sulla linea dei difensori, con Zaccagni nel ruolo di quarto di centrocampo, determina una Lazio più sbilanciata in avanti, con più calciatori di qualità e pronta a fare la partita. Uno scenario che si verifica sin dalle prime battute del match, con i biancocelesti che trovano meritatamente il vantaggio con Immobile. Il piano tattico del croato viene, però, rovinato dalla frenesia di, che prima si fa ammonire al 15’ e poi rischia in un paio di occasioni, prima della mezz’ora di gioco, il secondo giallo e la via degli spogliatoi. Ci pensa Tudor, che mostra ancora di non aver paura, anche se si tratta di un ‘senatore’, e sostituisce il numero 20 al 32’ con Casale, che a sua volta ci mette poco meno di due giri di lancette per beccarsi il giallo.E il rendimento e il risultato ne risentono, di conseguenza.

Da una parte le reazioni dei calciatori sostituti, dall’altra l’apporto praticamente nullo dei subentrati, eccezion fatta per Vecino. Se i cambi di Tudor sono mirati a non rischiare l’inferiorità numerica e far fronte agli infortuni, dall’altra parte Cataldi, Castellanos e Casale sbagliano praticamente tutto. Un errore dietro l’altro, che incide sull’esito finale dell’incontro, con il Monza che cresce e la Lazio che cala. L’altra faccia della medaglia riguarda soprattutto Zaccagni e Luis Alberto, che non curanti del bene della Lazio e della situazione, mostrando evidenteper le sostituzioni, dimostrando ancora una volta di. Un segnale molto negativo per il presente e per il futuro, lanciato da quelli che sono due pilastri e dovrebbero dare l’esempio ai compagni più giovani.

Qualcuno la definirebbe ‘’, citando la famosa commedia del 1960 diretta da Mario. La difesa della Lazio è ormai diventato un colabrodo, con un enorme passo indietro rispetto a quelli in avanti fatti nelle ultime settimane. Romagnoli e Casale soffrono tremendamente le iniziative degli attaccanti del Monza e rischiano di capitolare molto più volte rispetto ai due gol in tabellino al fischio finale. Una prestazione gravemente insufficiente della retroguardia biancoceleste che costa cara in ottica Champions e un punto che potrebbe stare anche stretto a un Monza che ha costantemente impensieritoe compagni creano numerose opportunità non sfruttate.

Per il primo il gol e poco altro. Il secondo sempre lontano dal vivo del gioco e mai capace di controllare un pallone e rendersi pericoloso. Il problemaresta evidente per la Lazio, conche confermano le enormi difficoltà mostrate a larghi tratti nel corso della stagione. A questo ci aggiungiamo che a Monza la Lazio evidenzia la carenza nella costruzione del gioco, con palle lunghe e una costruzione che non solo non è fluida ma manca proprio nei movimenti e nelle idee.. Un taglio netto col passato e una rosa da ricostruire. La più classica delle oscillazioni in termini di risultati dell’era

Se le indiscrezioni degli ultimi giorni dovessero trovare conferma e l’affare dovesse concretizzarsi, la Lazio metterebbe a segno un gran colpo portandosi a casa Andrea. Il ‘Flaco’ gioca una gara incredibile contro quella che potrebbero essere la sua prossima squadra. Qualità e quantità a servizio dei compagni e un apporto fondamentale. Un calciatore ancora giovane e pronto a grande salto, che proprio contro la Lazio fornisce una grande prestazione. Un messaggio a Tudor e Fabiani in vista dell’estate. Ma la grande incognita resta sempre la stessa: