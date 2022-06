Rivoluzione sul mercato per la Lazio. Strakosha, Luiz Felipe e Lucas Leiva si svincolano a parametro zero. In uscita Acerbi, può essere sacrificato anche uno tra Milinkovic-Savic e Luis Alberto.



In porta l'obiettivo è Carnesecchi, recude da un prestito alla Cremonese ma di proprietà dell'Atalanta.

In difesa in arrivo Romagnoli (in scadenza di contratto col Milan) e Casale del Verona o Chust del Real Madrid.

Per il ruolo di terzino sinistro si guarda a Emerson Palmieri rientrato al Chelsea dal Lione e a Fabiano Parisi dell'Empoli.



A centrocampo è fatta per il brasiliano dello Shakhtar Donetsk, Marcos Antonio.

In attacco la pista più prestigiosa porta a Mertens che, sempre secondo la Gazzetta dello Sport, avrebbe gelato il Napoli chiedendo un ingaggio da 4 milioni di euro netti all'anno per il rinnovo del contratto.