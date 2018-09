A Torino il diluvio per poco non fa naufragare il match contro la Spal, per i tifosi della Lazio il parallelo è immediato, il ricordo vola subito a quel Perugia-Juventus, finita sotto la pioggia, che di fatto consegnò lo scudetto ai ragazzi biancocelesti di Eriksson. Un ricordo condiviso anche con Ciro Ferrara, protagonista di quei giorni di più di 18 anni fa. Su "Pressing", in onda su Canale 5, l'ex difensore ricorda: "A me è capitato tempo fa a Perugia", che prova a cavarsela con una risata: "Lasciamo perdere. In quell'occasione sono subentrate tante cose, meglio non parlarne".