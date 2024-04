Lazio, il dopo Immobile parla greco: chi è Ioannidis del Panathinaikos, il nove che ha stregato Lotito

L'eraè già partita ma sarà tra qualche mese che il croato avrà davvero tra le mani una squadra costruita per sé e non quella architettata per. La stagione dellaha ancora qualcosa da dire - soprattutto nella ricerca di unae nella dura rincorsa ai- ma a Formello stanno pianificando anche la prossima di annata. E a viverla saràLa permanenza di totem come, è in dubbio: la nuova Lazio sarà più giovane, con ingaggi meno pesanti e piena di giocatori in divenire, di promesse da pescare in giro per l'Europa e il mondo e da valorizzare sul prato. Serve sbagliare poco dunque, a partire dal. Più spazio verrà concesso ache però potrebbe essere affiancato da, più prolifico e meno giocatore di sistema come si è dimostrato l'ex Girona. Il profilo che più piace alla Lazio, secondo quanto riporta Sky Sport, è quello di Fotisdel. L'attaccante greco era stato già seguito in estate e, complice un'ottima stagione, sta vedendo crescere a dismisura le sue quotazioni.

Classee alto, i greci lo valutanoe sperano in un'asta estiva. Su di lui ci sono infatti diversi club: dal(qualora dovesse partire Zirkzee), allo(idem per Guirassy), fino alloche lo valuta come post Gyokeres. Ma su Ioannidis ci sono ancheI numeri parlano per lui:Cresciuto nel settore giovanile del, nel 2020 è passato al Pana. Di lui si era parlato molto anche in estate per via di un contratto che andava in scadenza a giugno 2023 e che faceva gola a tanti. Fedele al suo club però iLa scelta giusta per tutti. Ioannidis sta brillando in campionato, in(dove ha segnato anche a club di primo livello) e con la maglia della nazionale. La prossima sarà l'estate del grande salto: le big lo vogliono, la Lazio si è messa in fila per regalare a Tudor un bomber di razza.