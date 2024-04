Lazio, dal 50° anniversario del primo scudetto al nuovo logo: ecco i piani del club

Saranno mesi di rivoluzione rivoluzione totale i prossimi in casa. A raccontare in anteprima le indiscrezioni sui piani del club questa mattina ci pensa Il Messaggero. Non si tratta solo di interventi sul mercato, per aprire un nuovo ciclo seguendo le idee tattiche di Tudor, ma anche e soprattutto di un restyling per la prossima stagione.Dettagli e tempistiche non sono ancora note, ma l'iniziativa potrebbe sostanzialmente ricalcare la stessa traccia già vista per il centenario nel 2000 e per i 120 anni festeggiati nella stagione 2019-2020, con un logo ad hoc inaugurato proprio a partire dal 9 gennaio.

Prima però ci sarà un'altra importante ricorrenza per i colori biancocelesti da celebrare. Il 12 maggio saranno infatti festeggiat, vinto dalla cosiddetta Banda Maestrelli.compreso un evento con ospiti i vecchi campioni dell'epoca proprio allo stadio Olimpico. Anche qui maggiori dettaglio devono però ancora essere rivelati. La notizia comunque ha colto di sorpresa i sostenitori laziali - storicamente scettici nei confronti dell'attuale dirigenza societaria - e ora la curiosità di scoprire cosa bolle in pentola comincia a crescere sensibilmente.