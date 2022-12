Come stanno Lazzari, Zaccagni e Immobile? I tre lungodegenti dell'infermeria della Lazio hanno lavorato a ritmi intensi nei giorni scorsi a Formello. Sarri ora sfrutterà le tre amichevoli prenatalizie per valutare le risposte anche in una partita vera. L'intenzione è quella di puntare subito su di loro già alla ripresa della Serie A, il 4 gennaio a Lecce. Dovranno però confermare i miglioramenti e la tenuta fisica mostrata in queste settimane.



Insieme a loro, il tecnico toscano terrà sott'occhio anche le condizioni di Vecino e Milinkovic. Al rientro dal mondiale si sono resi entrambi subito disponibili e sono ora gruppo per il ritiro in Turchia. La caviglia del serbo, malconcia dopo le tre partite in Qatar, sta meglio. Oggi partiranno tutti e due dalla panchina contro il Galatasaray, ma già il 16 con l'Hatayspor e poi il 20, in Spagna, ruoteranno dal 1' minuto.