Napoli e Lazio sono al lavoro per preparare la sfida che le vedrà di fronte sabato alle ore 18:00 allo Stadio Olimpico di Roma.



C'è però qualche problema per entrambi gli allenatori. Mentre Gattuso deve fare i conti con i soliti infortunati, ecco la situazione in cui si trova Simone Inzaghi secondo l'analisi del Corriere della Sera - Roma:



Cataldi ha saltato l'allenamento di ieri assieme a Correa (fermato per un risentimento al polpaccio). Anche Lulic è momentaneamente ai box per un dolore alla caviglia. Marusic non ha preso parte all'allenamento, proprio come questi suoi compagni, mentre durante la partitella si è fermato Jony a causa di una botta.