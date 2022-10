C'è sempre un grande campione che ti ispira quando inizi a praticare uno sport. Sogni di emularlo, di diventare come lui. Quasi ti ci immedesimi, ogni volta che sei sul campo. Poi si cresce e si sorride, ricordando quei bei tempi. Almeno nella maggior parte dei casi. Perché a qualcuno invece capita, a distanza di oltre 20 anni dai primi esordi giovanili, di ritrovarsi ad esserci riuscito veramente.I due si erano anche visti di recente. Lo ha rivelato nel post gara di Firenze lo stesso: "In Nazionale, a San Siro, quando abbiamo giocato contro l'Inghilterra, abbiamo ricordato che, sia in A, sia in Champions, ho esordito proprio sostituendo lui". E ora,ne ha anche preso il posto nella classifica marcatori all time del campionato italiano (a girone unico,ndr). "Lo guardavo da bambino - ha confessato il capitano biancoceleste - e questa per me è una soddisfazione enorme. Perché chi fa questo sport punta sempre al massimo. E lui lo è stato". Ciro però non si accontenta. Con rispetto per i grandi del passato, vuole puntare sempre più in alto., che tra l'altro erano tutti più anziani di lui quando arrivarono allo stesso traguardo. I prossimi da raggiungere sono due che proprio a Firenze ricordano bene. All'8° posto c'è Kurt Hamrin, a 190 (150 dei quali in Viola) e al 7° Roberto Baggio, con 205. "- ha confessato, senza nascondere l'emozione -". E incredibili, sarebbe il caso di aggiungere. Perché: 15 in totale, uno in più di Marco Di Vaio e Filippo Inzaghi. Una rete arrivata, tanto per cambiare, da un assist di Milinkovic.Dei(curiosa coincidenza con la quota raggiunta solo in A, con tutte le maglie indossate, ndr),. Se l'era Inzaghi aveva in Luis Alberto la fucina delle giocate vincenti, da quando è arrivato Sarri è il serbo ad essere salito alla ribalta. Non che il Mago abbia smesso di fare magie, certo - l'anno scorso furono 11 a fine stagione - ma le sue sono più distribuite. Mentre(in perfetta osservanza anche dei gradi militari, per altro). 5 dei 7 passaggi vincenti arrivati in campionato finora sono stati tutti per Immobile, che lo ha ringraziato con queste parole:Secondo transfermarkt.itIl belga può sommare altre due assistenze in Champions contro una sola rete in Europa League del 21 laziale. Ma la sostanza del discorso resta la stessa: agli ordini del Comandante Sarri, il talento del classe '95 si sta affermando definitivamente ai livelli dei top player internazionali. E se la coppia con Immobile continuerà con questa affinità, nessun traguardo, individuale e di squadra, può dirsi precluso.