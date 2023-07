che aveva fatto diun obiettivo prioritario. Nella scorsa notte sono emerse le prime fondate indiscrezioni su unaRumors che hanno assunto sempre più consistenza col passare del tempo e che trovano conferma: il giocatore, che ha respinto sin qui ogni tentativo della Lazio di prolungare l'attuale contratto da 3,2 milioni di ingaggio e in scadenza a giugno 2024, sta vacillando di fronte alle cifre messe sul piatto dall'Arabia Saudita.- In attesa che l'interesse diventi ufficiale,, offrendo condizioni che metterebbero d'accordo tutte le parti in causa, in quanto la Lazio risolverebbe un caso interno piuttosto conclamato a pochi giorni dall'inizio del ritiro e avrebbe la liquidità per regalare i rinforzi richiesti da Maurizio Sarri, mentre Milinkovic-Savic potrebbe firmare il contratto di una vita nel pieno della sua maturità calcistica. Pur dovendo rinunciare all'obiettivo di disputare nuovamente la Champions League e al sogno di trasferirsi in un top club, italiano od estero che fosse. Si preannunciano ore caldissime sull'asse Roma-Riyhad,Un'altra stella della nostra Serie A si appresta a fare le valigie, un altro nome importante del calcio europeo appare ormai destinato a raggiungere tanti suoi colleghi in quell'Arabia Saudita che è diventato il nuovo Eldorado del calcio mondiale.e da tempo sulle tracce del nazionale serbo. Forte di un gradimento espresso a più riprese dal diretto interessato e di un'intesa di massima col suo agente Mateja Kezman,- i nomi di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella quelli più caldi - ma che non avrebbe mai toccato i 40 milioni richiesti sin dall'inizio da Lotito. Una complicazione non di poco conto l'inserimento prepotente dei club sauditi, nel pieno della ridda di voci che aleggiano attorno al nome di Paul Pogba, il cui possibile sacrificio faciliterebbe il grande colpo in entrata.