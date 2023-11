Valentin Castellanos può acquisire la cittadinanza statunitense e rispondere alla chiamata della nazionale USA. L'indiscrezione è emersa ieri e stanno arrivando conferme sul fatto che il calciatore abbia iniziato l'iter per acquisire il passaporto americano. Il ct Callaghan ha informato l'attaccante della Lazio che vorrebbe convocarlo già per i prossimi impegni e anche per questo la United States Soccer Federation si sta attivando per espletare tutte le procedure.



In questo modo per l'ex Girona ci sarebbero molte più chance di confrontarsi su palcoscenici internazionali per nazioni. La concorrenza in Argentina è tanta e il percorso sarebbe senz'altro più difficile per lui. Per questo sta valutando concretamente l'ipotesi e procedendo intanto con i vari passaggi burocratici. Nel frattempo però il ct dell'Albiceleste Lionel Scaloni ha comunque intenzione di operare qualche cambiamento nel gruppo dopo la conquista del titolo di campioni del Mondo l'anno scorso. Un cambio generazionale insomma, che potrebbe coinvolgere anche Castellanos. Non a caso, nei giorni scorsi, saputo delle intenzioni del calciatore, il commissario tecnico sudamericano ha chiamato al telefono il centravanti spiegandogli che in realtà lui lo st tenendo in considerazione per il nuovo ciclo e che potrebbe anche dargli una possibilità. Valutazioni in corso quindi da entrambe le parti. Accettare l'una o l'altra chiamata e scendere in campo con una delle due maglie precluderebbe ogni possibilità di tornare indietro successivamente.