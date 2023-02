Si conferma da incubo fin qui l'avventura di Maximiano in biancoceleste. Quattro mesi in panchina dopo l'errore alla prima giornata col Bologna. Una prestazione sufficiente agli ottavi di Coppa Italia sempre contro i felsinei, che sembrava poter cambiare i giudizi su di lui. Ma l'uscita a vuoto di ieri sul colpo di testa di Bremer, che ha eliminato la Lazio dalla seconda competizione nazionale, lo ha fatto tornare sulla graticola. Costato 10 milioni in estate, ora spunta anche un retroscena di mercato che ha del clamoroso. Lo racconta Il Messaggero: l'ultimo giorno della sessione invernale sarebbe arrivata sulla scrivania di Lotito un'offerta da 12 milioni di euro da parte del Nottingham Forest per il portiere portoghese. Non c'era tempo per prendere un sostituito e per questo, spiega sempre il quotidiano, la proposta è stata rifiutata. Giusto per non far mancare qualche recriminazione in più su un acquisto finora rivelatosi senza dubbio deludente.