Lazio – Cluj 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 45’+3 pt.t Immobile (L)



Assist: 45’+3 F. Anderson (L)



LAZIO (4-3-3): Maximiano; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj (dal 15’s.t. Marusic); Milinkovic, Marcos Antonio (dal 15’p.t. Gila), Vecino; Felipe Anderson (dal 36’s.t. Cancellieri), Immobile (dal 15’ s.t. Pedro), Zaccagni. All.: Sarri.



CLUJ (4-4-2): Scuffet; Manea, Yuri Matias, Burca, Camora; Deac (da 1’s.t. Petrila), Boateng (dal 1’s.t. Cvek), Muhar (dal 15’s.t. Hoban), Krasniqi; Yeboah (dal 36’s.t. Janga), Birligea (dal 15’s.t. Malele) All.: Petrescu.



Arbitro: Craig Pawson (Eng)



Ammoniti: 38’ p.t. Zaccagni (L), 40’ p.t. Boateng (C), 43’ Milinkovic (L), 45’+3p.t. Matias (C), 4’s.t. Hysaj (L), 33’s.t. Hoban (C)



Espulsi: 15’ Patric (L)