Lazio-Cluj 1-0 (primo tempo 1-0)



Marcatori: 25' pt Correa



Assist: 25' pt Adekanye



Lazio (3-5-2): Proto; Bastos, Vavro, Acerbi; Lazzari, Parolo, Cataldi, Luis Alberto (35' st Patric), Jony (29' st Lulic); Correa, Adekanye (21' st Caicedo). All. Inzaghi.



Cluj (3-5-2): Arlauskis; Mike, Boli, Burca, Camora; Bordeianu (16' st Deac), Djokovic, Culio; Peteleu (27' st Susic), Omrani, Paun (21' st Traore). All. Petrescu.



Arbitro: Ali Palabıyık (TUR)



Ammoniti: 47' pt Djokovic (C), 12' st Adekanye (L), 22' st Traore (C)