Quinta giornata di Europa League con due formazioni italiane in campo. Alle 18.55 la Roma fa visita all'Istanbul Basaksehir, mentre alle 21 la Lazio ospita i rumeni del Cluj. Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE delle due partite.





Istanbul Basaksehir-Roma ore 18.55

Ovidiu Hategan (ROU).

Assistenti: Octavian Sovre (ROU) - Sebastian Gheorghe (ROU)

Quarto uomo: Sebastian Coltescu (ROU).



64' RIGORE NON CONCESSO A CRIVELLI - L'attaccante francese chiede un penalty per un presunto fallo di mano di Smalling in area.



54′ PELLEGRINI COLPITO IN TESTA DA UN OGGETTO! - Pellegrini viene colpito da un oggetto scagliato dagli spalti mentre sta per battere un calcio d’angolo: il centrocampista giallorosso perde sangue dalla testa ed esce momentaneamente per farsi medicare, l'oggetto sembrava poter essere una moneta.​



28' RIGORE CONCESSO A KOLAROV - Tiro dal limite dell'area di Kolarov, Mehmet Topal blocca la palla in area con un netto fallo di mano: penalty e ammonizione per il turco.



22' RIGORE NON CONCESSO A ZANIOLO - Il centrocampista giallorosso, lanciato a rete, viene fermato in area dall'intervento di Ponck e Clichy, che lo stringono a sandwich: il terzino francese sembra toccare il pallone, il capoverdiano invece sembra intervenire sull'uomo, con il gomito sulla schiena.



Lazio-Cluj ore 21.00

Ali Palabiyik (TUR)

Assistenti: Serkan Olguncan (TUR), Çem Satman (TUR).

Quarto uomo: Mete Kalkavan (TUR)