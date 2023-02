Quattro partite consecutive senza vittoria per la Lazio di Maurizio Sarri, che stasera alle 21 all'Olimpico ospita il Cluj per l'andata dei playoff di Conference League (partita visibile in tv su Sky Sport Football, Sky Sport 253 e in streaming su Dazn e Sky Go). L'obiettivo dei biancocelesti è quello di riscattare l'ultimo ko con l'Atalanta e in generale svoltare un periodo complicato. Il grande rebus è legato a Ciro Immobile: l'attaccante dovrebbe partire dall'inizio ma potrebbe fare la staffetta con un compagno; Provedel tra i pali, in difesa squalificato Romangoli e a sinistra Pellegrini insidia Hysaj. Turnover a centrocampo con Milinkovic verso la panchina. Tra i pali del Cluj ci sarà l'italiano Simone Scuffet.



Le probabili formazioni:

Lazio (4-3-3): Provedel; Lazzari, Casale, Patric, Hysaj; Vecino, Marcos Antonio, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All.: Sarri.

Cluj (4-3-3): Scuffet; Manea, Matias, Burca, Camora; Boateng, Muhar, Cvek; Petrila, Yeboah, Deac. All.: Petrescu.