Esame di maturità per la Lazio. Dopo la vittoria in Europa League i biancocelesti sono chiamati ad invertire il trend di risultati negativi che hanno caratterizzato la stagione scorsa, al rientro dagli impegni in coppa. Un problema di tenuta mentale della squadra che ha portato tracolli rovinosi, come ricorda oggi Repubblica. Una sola vittoria, in casa, contro la Salernitana, 2 pari e ben 5 sconfitte, tra cui anche un 4-1 proprio col Verona, avversario di stasera.



Immobile e compagni dovranno quindi dimostrare di aver imparato dagli errori del passato. Sarri inoltre quest'anno può contare su una panchina più lunga per far ruotare i suoi uomini. Dopo i punti persi a Marassi dieci giorni fa e il KO nello scontro diretto contro il Napoli, serviranno assolutamente tre punti per riprendere il cammino in campionato, all'inseguimento delle prime posizioni.