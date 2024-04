Lazio, colloquio Fabiani-Luis Alberto a Formello. E Lotito è pronto a chiedere i danni

La granacontinua a tenere banco in casaDopo le dichiarazioni shock post vittoria contro Salernitana , venerdì sera, con le quali il calciatore ha detto di voler andare via a fine stagione svincolandosi, e la risposta del club, arrivata la mattina seguente attraverso la radio ufficiale , il direttore sportivo Fabiani ha poi parlato direttamente con il giocatore."Ho solo risposto a una domanda – è stata la giustificazione del Mago, oggi riportata dal Messaggero – e io dico sempre quello che penso".Anchee non ha alcuna intenzione di darla vinta al centrocampista spagnolo. A parte una multa salata, comunque nell'immediato non ci saranno altri provvedimenti nei confronti del numero 10 andaluso. In estate però, per lasciarlo partire, il presidente biancoceleste vuole almeno 10 milioni di euro. Cifra che dal Qatar sarebbero anche disposti a pagare, a differenza di altre possibili pretendenti italiane e spagnole (Inter, Napoli, Siviglia e Cadice ne valuterebbero l'arrivo solo da svincolato). Se poi il braccio di ferro non dovesse risolversi,per i danni economici che le sue dichiarazioni porteranno al club.