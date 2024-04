esce allo scoperto e annuncia l'addio alla. Al termine della sfida contro la Salernitana, il calciatore spagnolo ha comunicato ai microfoni di DAZN la decisione di lasciare il club biancoceleste:"Per me sono state settimane difficili, con tutto quello che è successo. Progetto? Non so, ma so che questa è l’ultima mia stagione qui, io non ne farò più parte.. I prossimi quattro anni li lascio ad altri. Giusto così, farmi da parte da questo club mi ha dato tanto. È arrivato il momento di farmi da parte e lasciare i miei stipendi ad altri".

"Questa è un’annata complicata, servivano i tre punti. Non cambia nulla, dobbiamo continuare a fare il meglio possibile nelle sfide che mancano. Normale, questo è il calcio. Il campionato non sta andando bene, abbiamo perso anche il derby".