La Lazio senza Luis Alberto fa una fatica immensa. Era già successo a Brescia, come riporta Il Messaggero, è successo di nuovo a Napoli. La Lazio ha fatto harakiri - per almeno due volte, al gol e all'espulsione di Leiva - ma l'assenza dello spagnolo è stata fondamentale. Senza di lui la Lazio non riesce ad imporre il proprio gioco, a trovare la soluzione giusta. E contro la Roma bisogna vincere: all'andata ad Inzaghi non è riuscita la magia, ora conta sul Mago per battere i giallorossi, in una gara che può essere uno spartiacque.



LE CONDIZIONI DI LUIS ALBERTO - Le condizioni di Luis Alberto stanno migliorando. Ieri lo spagnolo era in campo, si è allenato, sta smaltendo l'affaticamento. Ha corso a parte, ma oggi dovrebbe tornare in gruppo, e sarebbe un'ottima notizia per Simone Inzaghi. Rispetto alla strepitosa stagione di due anni fa, lo spagnolo ha perfino trovato velocità e continuità, c'è chi lo paragona a Mancini. Uno stimolo in più per lui, che vuole andare agli Europei.