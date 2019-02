A differenza di altri, la S.S. Lazio non ha bisogno di maghi ed esorcisti. Il Presidente Claudio Lotito ha chiesto ad un sacerdote, a cui lo lega un'amicizia cinquantennale, don Vincenzo, di recarsi a Formello per celebrare con una benedizione la conclusione dei lavori di ristrutturazione del Centro Sportivo biancoceleste.

Sono stati infatti realizzati due nuovi campi da gioco oltre a nuovi spazi per il Settore Giovanile, rinnovati dal punto di vista strutturale e tecnologico gli spogliatoi della prima squadra, dello staff tecnico e della Primavera, nonché ampliate e potenziate la palestra, la piscina e la zona relax.