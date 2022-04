Acerbi dirà addio alla Lazio a fine stagione. Lo scenario è sempre più concreto, con il calciatore in rotta con l'ambiente e che, come scrive oggi Il Tempo, ha già chiesto al suo agente Federico Pastorello di trovare una squadra che possa accoglierlo. A 34 anni sente di poter giocare ancora qualche stagione a buon livello, anche se l'ingaggio da 2 milioni netti può diventare un ostacolo. Ma se la volontà di andar via da Roma è così forte, una soluzione che accontenti tutte le parti in estate non sembra così impossibile da trovare.