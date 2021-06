La Lazio attende con trepidazione il sì di Maurizio Sarri, non scontato, ma comunque vicino. Qualora il tecnico ex Juve desse risposta affermativa, il club biancoceleste virerebbe subito su due profili sul mercato. Come riporta La Repubblica, uno di questi sarebbe un fedelissimo di Sarri come Hysaj. L'altro, un altro difensore allenato dal Comandante, ovvero Maksimovic, gestito dal suo stesso agente, Fali Ramadani.