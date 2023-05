Per la Champions manca solo la matematica, ma potrebbe anche non servire. Già oggi la Lazio, in base alle decisioni del giudice sulla Juve, potrebbe avere la certezza di essere tra le prime 4 e quindi di incassare almeno 50 milioni di euro da investire sul mercato. Come scrive oggi Repubblica, il primo acquisto sarà in attacco. La società biancoceleste proverà ad accontentare i desideri del mister, che ha chiesto espressamente Domenico Berardi. Il Sassuolo chiede 30 milioni per il cartellino del suo capitano. La Lazio spera invece di scendere a 20, inserendo Cancellieri - che piace ai neroverdi già dall'estate scorsa - come contropartita.