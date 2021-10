Si avvicina una sfida tanto difficile quanto importante per la Lazio. I biancocelesti domani ospiteranno la Fiorentina allo stadio Olimpico. Dopo la pesante sconfitta contro il Verona, ora è arrivato il momento di ripartire a tutti i costi, stavolta senza inciampi di qualsiasi genere. Sarri, il ds Tare e nella giornata di ieri anche il presidente Lotito sono stati chiari. E' il momento di essere tutti uniti verso un'unica direzione, "nessuna dicotomia". La gara contro la Fiorentina sarà perciò determinante per ripartire e come riporta La Repubblica, una buona prestazione contro la Viola porrebbe fine alla "clausura" a Formello.